В этом году в Кольчугино и Собинке откроются новые школы

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-05T14:21:39+03:00

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Во Владимирской области в рамках национального проекта «Образование» реализуются 8 региональных проектов. Объём финансирования превысит 622 млн рублей.

Согласно региональному проекту «Современная школа», до 1 августа войдёт в эксплуатацию средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне №1 города Кольчугино. Готовность объекта составляет 70,8 процента. Готовятся документы для ввода в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1000 мест на ул. Гагарина в Собинке.

В 21-м учреждении образования, расположенном в сельской местности и малых городах, до конца года обновят материально-техническую базу (к 2024 году – в 126 общеобразовательных организациях).

В 2020 году в деревне Купреево Гусь-Хрустального района году планируется построить школу на 132 учащихся, в 2021 году во владимирском микрорайоне «Коммунар» возведут школу на 1100 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU