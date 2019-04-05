2019-04-05T14:12:40+03:00
Общество

Во Владимирской области хотят развивать баскетбол

В ближайшее время будет составлена "дорожная карта"
Алексей СУХОВ
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4 апреля Владимир Сипягин встретился с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Глава региона предложил гостю обсудить возможности сотрудничества в спортивной сфере.

- Баскетбол во Владимирской области надо развивать системно, интерес к этому виду спорта нужно прививать со школьной скамьи. Поэтому важно строительство баскетбольных площадок в городских парках, спортивных залах школ и других учреждений, – уверен Владимир Сипягин. – Особое внимание требуется женской баскетбольной команде области на базе ВлГУ, а также – детским командам.

Участники встречи договорились создать «дорожную карту», в которую войдёт программа по развитию баскетбола как базового вида спорта во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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