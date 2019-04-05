В Меленках вынесен приговор нетрезвому водителю, который вместе с подругой слетел в кювет. Женщина погибла

СЕГОДНЯ 13:28 2019-04-05T13:28:53+03:00

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Как сообщает Владимирский областной суд, мужчина находился находился в гостях у своей подруги. Они выпивали. Женщина предложила ему съездить в магазин на машине отчима и дала ключи. Она села на переднее сидение, защелкнула ремень безопасности, но потом отстегнула.

Нетрезвый водитель превысил скорость, не справился с управлением и слетел в кювет. Машина перевернулась. Женщина умерла до приезда "скорой помощи".

Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Также его лишили прав на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU