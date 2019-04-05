Биатлонист Алексей Слепов сложил с себя полномочия депутата Владимирского ЗакСобрания
5 апреля известный владимирский биатлонист Алексей Слепов принял решение сложить с себя полномочия депутата Законодательного Собрания. Он избрался о общему списку от партии "Единая Россия".
После того, как Алексей Слепов сложил с себя полномочия депутата, в Законодательном Собрании Владимирской области не осталось ни одного из "паровозов" первой тройки партии "Единая Россия". Экс-губернатор Светлана Орлова отказалась от своего мандата еще перед вторым туром выборов главы региона, а директор КЭМЗ Владимир Лебедев ушел из ЗС по собственной инициативе.
Решение покинуть ЗС Владимирской области экс-депутат Алексей Слепов объяснил снижением спортивных результатов.
Кому достанется мандат биатлониста, на данный момент неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU