Биатлонист Алексей Слепов сложил с себя полномочия депутата Владимирского ЗакСобрания

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-05T12:50:01+03:00

Это уже второй депутат из первой тройки "Единой России", решивший уйти из ЗС

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5 апреля известный владимирский биатлонист Алексей Слепов принял решение сложить с себя полномочия депутата Законодательного Собрания. Он избрался о общему списку от партии "Единая Россия".

После того, как Алексей Слепов сложил с себя полномочия депутата, в Законодательном Собрании Владимирской области не осталось ни одного из "паровозов" первой тройки партии "Единая Россия". Экс-губернатор Светлана Орлова отказалась от своего мандата еще перед вторым туром выборов главы региона, а директор КЭМЗ Владимир Лебедев ушел из ЗС по собственной инициативе.

Решение покинуть ЗС Владимирской области экс-депутат Алексей Слепов объяснил снижением спортивных результатов.

Кому достанется мандат биатлониста, на данный момент неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU