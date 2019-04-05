Во Владимире возбудили уголовное дело за убийство лосей в парке "Дружба"

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-05T13:51:27+03:00

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Владимирцы, прогуливаясь по парку «Дружба» в марте, нашли на территории леса ошметки мяса, клочья шерсти лосей. Неподалеку, в кустах, лежали остатки туши. Была версия, что сохатых убили браконьеры и разделали сразу на месте. Но по другой версии, двух лосей сбил поезд.

Официальный представитель УМВД России по Владимирской области, капитан внутренней службы Ирина Гавриченко сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту гибели животных. Идет расследование. Предполагаемые виновники пока не установлены.

Когда виновников найдут, и если это действительно браконьеры, им может грозить как крупный штраф, так и лишение свободы на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU