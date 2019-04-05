Оператор автозаправки в Киржаче заправила газом баллон и попала под суд

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-05T10:55:59+03:00

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Пятидесятишестилетняя жительница Киржача работала оператором на одной из городских автозаправочных станций, где горожанам продавали в том числе и сжиженный углеводородный газ. При этом на станции не было технологических условий для заправки бытовых газовых баллонов, о чем женщина знала. Но несмотря на это, в ноябре прошлого года оператор по просьбе покупателя из заправочной колонки, не предназначенной для этих целей, без соответствующего оборудования и предварительного взвешивания, наполнила сжиженным углеродным газом бытовой баллон. При этом сам баллон не прошел технического освидетельствования, не был проверен на степень наполнения газом и исправность запорного устройства. В результате покупатель и другие жители могли пострадать при использовании баллона. В отношении горожанки было возбуждено уголовное дело, она признала свою вину, а суд, признав ее виновной, назначил наказание – десять тысяч штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU