В Муроме уклониста от армии оштрафовали на 30 тысяч рублей
Муромский городской суд оштрафовал местного молодого человека на 30 тысяч рублей за то, что он уклонился от прохождения воинской службы.
Как сообщили в суде, парень систематически игнорировал повестки из военкомата. Однако что-то произошло в день призыва. Он вместе с группой призывников и сотрудником муромского военного комиссариата прибыл во Владимир к зданию Областного сборного пункта для отправки в Вооруженные силы РФ. Вот только там нежелание служить, видимо, вновь взяло верх. Воспользовавшись моментом, молодой человек самовольно покинул сборный пункт.
Приговор вступил в законную силу. Кстати, это не единственное муромское дело об уклонисте. Еще одного призывника, прятавшегося от службы в армии будут судить 7 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU