В Муроме уклониста от армии оштрафовали на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:41 2019-04-05T10:41:59+03:00

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Муромский городской суд оштрафовал местного молодого человека на 30 тысяч рублей за то, что он уклонился от прохождения воинской службы.

Как сообщили в суде, парень систематически игнорировал повестки из военкомата. Однако что-то произошло в день призыва. Он вместе с группой призывников и сотрудником муромского военного комиссариата прибыл во Владимир к зданию Областного сборного пункта для отправки в Вооруженные силы РФ. Вот только там нежелание служить, видимо, вновь взяло верх. Воспользовавшись моментом, молодой человек самовольно покинул сборный пункт.

Приговор вступил в законную силу. Кстати, это не единственное муромское дело об уклонисте. Еще одного призывника, прятавшегося от службы в армии будут судить 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU