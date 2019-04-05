2019-04-05T09:51:02+03:00
Происшествия

В Мелеховской колонии заключенный распространял среди сокамерников террористические идеи

Он пропагандировал идеологию запрещенной в России организации
Алексей СУХОВ
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УФСБ России по Владимирской области возбудила уголовное дело в отношении заключенного из исправительной колонии №6, что находится в поселке Мелехово. Его обвиняют в публичной пропаганде идеологии терроризма.

По версии ФСБ, еще находясь в СИЗО-3, мужчина начал пропагандистскую деятельность. Среди сокамерников он распространял информацию о деятельности членов "Исламского государства" (ИГИЛ, запрещена в России), связанной с совершением взрывов, убийств, поджогов и других действий в отношении не исповедующих ислам.

Сейчас мужчина находится в колонии. Расследование дела продолжается. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, не причастен ли был мужчина к совершению экстремистских или террористических преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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