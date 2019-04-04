В Коврове отменили прямые выборы мэра

4 Апр 19:09 2019-04-04T19:09:35+03:00

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3 апреля на внеочередном заседании ковровского горсовета были приняты поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра города. Теперь главу города по конкурсу будут выбирать народные избранники. Против решения проголосовали четыре депутата, еще один народный избранник воздержался от голосования.

Отметим, что 5 апреля пройдут публичные слушания по вопросу ликвидации должности главы города во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU