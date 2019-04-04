В Суздале пройдет День птиц
8 апреля для юных друзей природы из школ Суздаля и Суздальского района в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» пройдет День птиц.
На празднике ребятам расскажут о Благовещении – двунадесятом православном празднике, с которым связана традиция выпускать из клеток на волю птиц – с закличками, хороводами. Также пройдет викторина среди команд школьников Суздальского района, отличившихся в природоохранной работе. Участники не только покажут свои знания о жизни и повадках пернатых, но и проявят творческие способности – в сложении песен-«веснянок», художественном и актерском искусстве. Победителям будут вручены дипломы в разных номинациях. Скворечники, которые к празднику заранее смастерили дети, будут развешаны в саду Спасо-Евфимиева монастыря.
Также музей пригласил на праздник детей с ограниченными возможностями, которым оказывает помощь Благотворительный фонд «Дар жизни». Для этих ребят пройдёт специальный мастер-класс по изготовлению весеннего сувенира «Кукла «Птичка».
ИСТОЧНИК KP.RU