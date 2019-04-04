2019-04-04T18:44:08+03:00
Общество

В Камешково пожарный спас мужчину, провалившегося под лед

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областифото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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4-го апреля в 13-59 в пожарно-спасательную часть №63 города Камешково от прохожих поступило сообщение о том, что на пруду, на краю города тонет мужчина.

К месту происшествия выехало отделение на пожарном автомобиле. Когда пожарные подъехали, мужчина почти ушёл под лёд.

Пожарный-спасатель Владимир Фёдоров снял боевую одежду, и аккуратно, с помощью облегчённого лома, стал приближаться к мужчине, проверяя постоянно крепость льда. Когда Владимир подобрался к утопающему, он протянул ему длинную палку и с её помощью вытянул мужчину в безопасное место, - рассказали в областном управлении МЧС.

По рассказу пострадавшего, он живёт близко к пруду и всю зиму ходил через него, как и другие жители. А сегодня не повезло – лёд стал непрочным, и мужчина провалился.

Пожарные-спасатели передали спасённого в руки прибывших врачей скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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