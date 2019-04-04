2019-04-04T18:38:08+03:00
Общество

В Судогодском районе пациентов с артериальной гипертонией будут наблюдать дистанционно

В пилотном проекте принимают участие 50 человек
Алексей СУХОВ
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Судогодская центральная районная больница в феврале этого года получила 50 электронных портативных устройств. Их выдали пациентам с трудно поддающейся лечению гипертонией и тем, у кого заболевание выявлено на ранней стадии.

В мониторинге используется высокоточный прибор на базе автоматического тонометра. Пациент измеряет по графику артериальное давление, а затем эти данные по сотовой связи автоматически передаются в дистанционный центр наблюдения.

Если пациент забывает измерить артериальное давление или диагностические значения отличаются от заданных параметров, ему на телефон поступает напоминание или звонок оператора. За показателями мониторинга удаленно следит лечащий врач.

Пациенты стали более ответственно относиться к своему здоровью, своевременно контролируют артериальное давление и принимают гипотензивные препараты.

Если пилотный проект покажет свою эффективность, опыт Судогодской ЦРБ может распространиться на всю Владимирскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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