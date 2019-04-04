Во «Владимиртеплогазе» поменяли руководителя

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-04T16:26:23+03:00

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Громкая история с предполагаемым (теперь уже состоявшимся) увольнением генерального директора «Владимиртеплогаза» Сергея Пиголкина закончилась. Напомним, в начале января Сергей Пиголкин заявил, что и. о. вице-губернатора Владимирской области Александр Байер предложил ему оставить должность. При этом, по словам Пиголкина, никаких конкретных претензий ему высказано не было. Через несколько дней появилось коллективное письмо от ветеранов отрасли ЖКХ, в котором областную администрацию просили не увольнять Пиголкина.

Сергей Пиголкин был назначен на должность генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» в 2015 году. Тогда предприятие целиком принадлежало ООО «Газпром межрегионгаз Владимир». В 2017 году его передали под управление администрации Владимирской области, так что гендиректора можно считать человеком команды прошлого губернатора.

3 апреля на собрании членов и учредителей ООО «Владимиртеплогаз» было принято решение о досрочном расторжении контракта с Сергеем Пиголкиным. Ему будут выплачен все положенные по закону компенсации. С 9 апреля эту должность займет Александр Королёв. Его кандидатура была внесена областной администрацией и утверждена большинством голосов.

Также был изменен состав Совета директоров «Владимиртеплогаза». В него вошли врио заместителя губернатора Александр Байер, директор департамента ЖКХ Илья Потапов и директор департамента цен и тарифов Мария Новосёлова, а также первые заместители директоров департаментов ЖКХ Елена Семёнова и имущественных и земельных отношений Павел Панфилов.

ИСТОЧНИК KP.RU