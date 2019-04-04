2019-04-04T16:19:52+03:00
Происшествия

14-летний подросток из Александрова получил условный срок за кражу денег с чужой карты

Он нашел ее на улице
Артём Черепанов
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Александровский городской суд приговорил 14-летнего подростка, укравшего деньги с чужой карты, в шести месяцам лишения свободы условно. Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что чужую карту парень нашел во дворе дома в ноябре 2018 года. Придя домой, он по упрощенной процедуре заказал в интернет-магазине мобильный телефон и принтер на сумму более 103 тысяч рублей.

Оказалось, что 30-летний хозяин карты ее случайно обронил. Увидев информацию о списании денег, он заблокировал счет.

Школьник, воспитывающийся мамой и бабушкой, признал свою вину и вернул деньги хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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