Владимирское предприятие-"призрак" выпускало фальсифицированный сыр
Из Управлений Роспотребнадзора по городу Москве и Кировской области поступила информация о выявлении фальсифицированной молочной продукции - сыры, производителем которых является «Торговый Дом «ТоргПродукт», зарегистрированный во Владимире.
Однако по указанному адресу находятся офисные помещения. Электронная почта также не действует, в связи с отсутствием почтового сервера.
- В сыре «Российский» м.д.ж. 50% и сыре «Голландский» м.д.ж. 45% обнаружены фитостерины, что свидетельствует о наличии немолочных компонентов, что не соответствует требованиям ГОСТ. - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.
Таким образом, сыр производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях. Данная продукция поставлялась в том числе в детские сады.
Не исключен, что сыр находится в обороте на территории Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU