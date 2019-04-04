Владимирское предприятие-"призрак" выпускало фальсифицированный сыр

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-04T14:46:11+03:00

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Из Управлений Роспотребнадзора по городу Москве и Кировской области поступила информация о выявлении фальсифицированной молочной продукции - сыры, производителем которых является «Торговый Дом «ТоргПродукт», зарегистрированный во Владимире.

Однако по указанному адресу находятся офисные помещения. Электронная почта также не действует, в связи с отсутствием почтового сервера.

- В сыре «Российский» м.д.ж. 50% и сыре «Голландский» м.д.ж. 45% обнаружены фитостерины, что свидетельствует о наличии немолочных компонентов, что не соответствует требованиям ГОСТ. - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Таким образом, сыр производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях. Данная продукция поставлялась в том числе в детские сады.

Не исключен, что сыр находится в обороте на территории Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU