Солдатский медальон, найденный поисковиками Владимирской области, будет передан Музею Победы

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-04T14:34:36+03:00

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250 представителей поисковых объединений из 82 регионов нашей страны обсудят подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проблемы патриотического воспитания молодежи.

В рамках торжественного мероприятия состоится передача в фонды Музея Победы на вечное хранение солдатского медальона красноармейца Ивана Ивановича Иванова. Боец найден в 2018 году добровольцами поискового отряда «Амулет» из Владимирской области в ходе экспедиции в Смоленской области. Останки солдата захоронены на Богородицком мемориальном поле под Вязьмой. Внучка бойца Наталья Иванова-Зарубина поручила владимирским поисковикам передать записку из солдатского медальона деда в музей на вечное хранение.

В записке были указаны фамилия, имя и отчество бойца и его жены, адрес жительства и место работы. Завершается текст просьбой: «Передайте эту записку моей жене Нюре Ивановой от Вани на вечную память. Иванов».

В рамках старта «Вахты Памяти-2019» в Музее Победы откроется выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата».

ИСТОЧНИК KP.RU