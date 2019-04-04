51 участковый врач-терапевт повысил квалификацию на базе владимирской кафедры дополнительного образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова
В марте состоялся очередной образовательный цикл по специальности «терапия» на базе владимирской кафедры дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова , в рамках которого 51 участковый врач-терапевт повысил свою квалификацию.
Более 20 человек – участковые врачи-терапевты города Владимира, еще 20 – врачи медицинских учреждений Коврова, Гусь-Хрустального, Суздаля и Юрьева-Польского.
Обучение проводилось на двух клинических базах – во Владимирской областной клинической больнице и в Первом клиническом медицинском центре (г. Ковров).
Особое внимание было уделено вопросам организации контроля качества и безопасности медицинской деятельности и ведению пациентов, страдающих редкими заболеваниями, с последующим разбором сложных клинических случаев.
В планах владимирской кафедры РНИМУ им. Н.И. Пирогова – проведение курсов повышения квалификации для врачей-терапевтов и кардиологов в рамках системы непрерывного медицинского образования.
ИСТОЧНИК KP.RU