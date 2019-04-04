2019-04-04T14:08:53+03:00
Общество

Юным владимирцам расскажут о Гагарине

Школьникам покажут отрывки из фильмов и прочтут воспоминания друзей
Алексей СУХОВ
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9 марта этого года наша страна отмечала 85-летие со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Благодаря своему мужеству, уму и исключительному трудолюбию простой русский парень со Смоленщины стал первопроходцем Вселенной. Его 108-минутный полет на корабле «Восток-1» явился важнейшим событием 20 века, а 12 апреля 1961 года считается отправной точкой для мировой космонавтики.

9 апреля, в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики, библиотека-филиал № 3 МБУК «ЦГБ» (микрорайон Юрьевец, Школьный проезд, 4) приглашает школьников познакомиться с удивительными фактами из жизни Юрия Гагарина.

С помощью слайд-презентации, фрагментов из документального фильма «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь» (реж. А. Славин), отрывков из книг-воспоминаний о первом космонавте ребята узнают о военном детстве, юности и, конечно же — об историческом полете Гагарина в космос, сделавшем его настоящим сыном Земли и звезд.

Начало - в 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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