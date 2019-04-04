2019-04-04T14:08:44+03:00
Происшествия

Житель Лакинска зашел в гости к приятелю и украл телевизор

Теперь горожанина ждет суд
Ирина Мальцева
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Двадцатидевятилетний житель Лакинска осенью прошлого года гостил у друга в одном из районных сел. Воспользовавшись моментом, когда хозяин отлучился и оставил гостя без присмотра, он похитил телевизор. Обнаружив пропажу, хозяин обратился в полицию. Которая вскоре задержала подозреваемого. Он не стал отпираться и сознался. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, технику предприимчивый горожанин сначала привез к себе домой, а потом продал. А его сельский приятель потерял из-за этого более семнадцати с половиной тысяч рублей. Сейчас жителю Лакинска предъявлено обвинение в совершении кражи, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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