2019-04-04T13:37:39+03:00
Происшествия

В Муроме молодой бомж зарезал приютившего его мужчину

Поводом для поножовщины стала ссора из-за дамы сердца
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины без определенного места жительства, обвинительного в убийстве 58-летнего приятеля.

По версии следствия, молодой человек, живший путешествиями по разным городам, приехал в Муром к знакомому, который разрешил ему поселиться в своей комнате в коммуналке. Вместе они зарабатывали поиском и сдачей металлома, попрошайничали. Деньги тратили на спиртное.

Вечером 5 января в гости к мужчинам пришла знакомая. После выпивки жильцы коммуналки поссорились, выясняя, к кому из них больше расположена женщина. Тогда хозяин грубо обругал гостью, после чего его товарищ схватился за нож и заколол обидчика.

58-летний мужчина был жив, но гостья с подозреваемым оставили его без помощи и легли спать. Утром женщина обнаружила труп хозяина комнаты и спешно скрылась. А 29-летний обвиняемый продолжал жить с телом убитого товарища еще три дня, пока к нему не зашел участковый, обходивший людей, склонных к противоправному поведению.

Обвиняемый находится под стражей. Он признал свою вину в преступлении и заявил, что так отреагировал на поведение убитого, выгонявшего гостью из комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во «Владимиртеплогазе» поменяли руководителя
14-летний подросток из Александрова получил условный срок за кражу денег с чужой карты
Владимирское предприятие-"призрак" выпускало фальсифицированный сыр
Солдатский медальон, найденный поисковиками Владимирской области, будет передан Музею Победы
Во Владимирской области стартовала акция "Дети - детям войны"
51 участковый врач-терапевт повысил квалификацию на базе владимирской кафедры дополнительного образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Юным владимирцам расскажут о Гагарине
Житель Лакинска зашел в гости к приятелю и украл телевизор
В Муроме экс-начальница почтового отделения попалась на присвоении пенсий
Директора департамента дорожного хозяйства Владимирской области сняли с должности
Жительница Собинки убила подругу пепельницей