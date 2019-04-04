В Муроме молодой бомж зарезал приютившего его мужчину

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-04T13:37:39+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины без определенного места жительства, обвинительного в убийстве 58-летнего приятеля.

По версии следствия, молодой человек, живший путешествиями по разным городам, приехал в Муром к знакомому, который разрешил ему поселиться в своей комнате в коммуналке. Вместе они зарабатывали поиском и сдачей металлома, попрошайничали. Деньги тратили на спиртное.

Вечером 5 января в гости к мужчинам пришла знакомая. После выпивки жильцы коммуналки поссорились, выясняя, к кому из них больше расположена женщина. Тогда хозяин грубо обругал гостью, после чего его товарищ схватился за нож и заколол обидчика.

58-летний мужчина был жив, но гостья с подозреваемым оставили его без помощи и легли спать. Утром женщина обнаружила труп хозяина комнаты и спешно скрылась. А 29-летний обвиняемый продолжал жить с телом убитого товарища еще три дня, пока к нему не зашел участковый, обходивший людей, склонных к противоправному поведению.

Обвиняемый находится под стражей. Он признал свою вину в преступлении и заявил, что так отреагировал на поведение убитого, выгонявшего гостью из комнаты.

ИСТОЧНИК KP.RU