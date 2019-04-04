В Муроме экс-начальница почтового отделения попалась на присвоении пенсий

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-04T12:26:59+03:00

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По версии следствия, двадцатичетырехлетняя девушка, работавшая начальницей отделения связи, в течение нескольких месяцев вносила ложные сведения в документы и присваивала деньги, предназначенные для выдачи пенсий. В общей сложности местная жительница прикарманила более 142 тысяч рублей. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, сейчас горожанке предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ – присвоение. Свою вину она полностью признала и все похищенные деньги вернула. Сейчас уголовное дело направлено в суд, если он признает девушку виновной, ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU