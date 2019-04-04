Директора департамента дорожного хозяйства Владимирской области сняли с должности
Александру Романенко объявили два выговора
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Директора департамента дорожного хозяйства администрации Владимирской области Александра Романенко уволили с занимаемой должности. Его сняли с поста за два выговора. Об этом сообщает ТРК "Губерния 33".
Первый выговор экс-директор департамента получил за то, что его ведомство не освоило более 163 миллионов рублей. Второй выговор последовал за выступление в СМИ во время отстранения от занимаемой должности на время проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU