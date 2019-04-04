2019-04-04T12:18:42+03:00
Общество

Директора департамента дорожного хозяйства Владимирской области сняли с должности

Александру Романенко объявили два выговора
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директора департамента дорожного хозяйства администрации Владимирской области Александра Романенко уволили с занимаемой должности. Его сняли с поста за два выговора. Об этом сообщает ТРК "Губерния 33".

Первый выговор экс-директор департамента получил за то, что его ведомство не освоило более 163 миллионов рублей. Второй выговор последовал за выступление в СМИ во время отстранения от занимаемой должности на время проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24