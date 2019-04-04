Жительница Собинки убила подругу пепельницей
Теперь горожанка отправится в колонию на семь с половиной лет
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Приятельницы собрались дома у одной из них, но в ходе посиделок с алкоголем женщины поссорились. Одна из дам несколько раз ударила подругу по лицу, а потом, схватив стоящую рядом стеклянную пепельницу, ударила один раз по голове. От удара пострадавшая скончалась в тот же день на месте происшествия. Нападавшую задержали, ей было предъявлено обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Собинский городской суд признал ее виновной, отбывать срок ей предстоит в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU