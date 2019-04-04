2019-04-04T10:18:39+03:00
Общество

"Романтика, но вандализм": Во Владимирской области мужчина написал комплименты на остановках

Так он решил поздравить возлюбленную с днем рождения
Валерия Рудометова
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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В популярном владимирском паблике жители выложили фотографии остановок у трассы М-7, на которых красными буквами написаны комплименты: "Самая любимая", "Моя ласковая", "Моя королева", "Сокровище". Владимирцы возмущаются, зачем портить остановки? Кто теперь выделит деньги, чтобы закрасить все эти надписи?

- Романтика. Но это вандализм! Давайте каждый будет разрисовывать. Вообще бардак будет, - написал автор фотографий.

Судя по надписям, можно понять, что молодой человек поздравил свою возлюбленную с днем рождения, не думая о том, что день рождения только раз в году. А жителям теперь придется любоваться такой "красотой" каждый день, пока их не закрасят. А замажут ли?

ИСТОЧНИК KP.RU

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