"Романтика, но вандализм": Во Владимирской области мужчина написал комплименты на остановках

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-04T10:18:39+03:00

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В популярном владимирском паблике жители выложили фотографии остановок у трассы М-7, на которых красными буквами написаны комплименты: "Самая любимая", "Моя ласковая", "Моя королева", "Сокровище". Владимирцы возмущаются, зачем портить остановки? Кто теперь выделит деньги, чтобы закрасить все эти надписи?

- Романтика. Но это вандализм! Давайте каждый будет разрисовывать. Вообще бардак будет, - написал автор фотографий.

Судя по надписям, можно понять, что молодой человек поздравил свою возлюбленную с днем рождения, не думая о том, что день рождения только раз в году. А жителям теперь придется любоваться такой "красотой" каждый день, пока их не закрасят. А замажут ли?

ИСТОЧНИК KP.RU