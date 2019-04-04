"Романтика, но вандализм": Во Владимирской области мужчина написал комплименты на остановках
В популярном владимирском паблике жители выложили фотографии остановок у трассы М-7, на которых красными буквами написаны комплименты: "Самая любимая", "Моя ласковая", "Моя королева", "Сокровище". Владимирцы возмущаются, зачем портить остановки? Кто теперь выделит деньги, чтобы закрасить все эти надписи?
- Романтика. Но это вандализм! Давайте каждый будет разрисовывать. Вообще бардак будет, - написал автор фотографий.
Судя по надписям, можно понять, что молодой человек поздравил свою возлюбленную с днем рождения, не думая о том, что день рождения только раз в году. А жителям теперь придется любоваться такой "красотой" каждый день, пока их не закрасят. А замажут ли?
ИСТОЧНИК KP.RU