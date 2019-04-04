2019-04-04T09:45:24+03:00
Происшествия

Ковровчанина могут лишить свободы на 2 года за самовольное подключение к газопроводу

Его привлекали к ответственности в январе, но мужчина решил вновь подключить газ
Валерия Рудометова
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Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. Участковый в марте этого года зафиксировал то, что ковровчанин незаконно подключился к газопроводу. Выяснилось, что газ в его доме отключили за неуплату, и тогда местный житель решил самовольно подключиться к системе газоснабжения. За это его уже привлекали к административной ответственности в январе. По сообщению пресс-службы УМВД, сейчас мужчину могут лишить свободы на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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