Ковровчанина могут лишить свободы на 2 года за самовольное подключение к газопроводу
Его привлекали к ответственности в январе, но мужчина решил вновь подключить газ
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Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. Участковый в марте этого года зафиксировал то, что ковровчанин незаконно подключился к газопроводу. Выяснилось, что газ в его доме отключили за неуплату, и тогда местный житель решил самовольно подключиться к системе газоснабжения. За это его уже привлекали к административной ответственности в январе. По сообщению пресс-службы УМВД, сейчас мужчину могут лишить свободы на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU