Ковровчанина могут лишить свободы на 2 года за самовольное подключение к газопроводу

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-04T09:45:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. Участковый в марте этого года зафиксировал то, что ковровчанин незаконно подключился к газопроводу. Выяснилось, что газ в его доме отключили за неуплату, и тогда местный житель решил самовольно подключиться к системе газоснабжения. За это его уже привлекали к административной ответственности в январе. По сообщению пресс-службы УМВД, сейчас мужчину могут лишить свободы на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU