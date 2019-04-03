2019-04-03T17:25:03+03:00
Происшествия

Владимирские спасатели первый раз за эту весну выехали тушить траву

Траву подожгли прямо в городе
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Началось! 3 апреля сотрудники МЧС впервые в этом году выезжали тушить горящую траву. Кто-то поджег прошлогодний бурьян в районе дома №28-в на улице Куйбышева. Трава вспыхнула моментально, огонь охватил расстояние около 300 метров в длину. Тушить пожар прибыли 4 сотрудника МЧС, 1 единица техники и 1 поливомоечная машина от администрации города.

В МЧС Владимирской области напоминают - спасатели выезжают тушить горящую траву только в границах населённого пункта или есть есть угроза человеческой жизни. Обеспечить тушение подожженной травы на полях или в дачных поселках обязаны органы местного самоуправления. А у них, как правило, нет для этого достаточно сил и средств, так что огонь может охватить очень большую площадь. При этом погибнут животные, живущие в полях - мыши, полевки, зайцы, птицы, ящерицы (у большинства из них сейчас детеныши). А если огонь подойдет близко к деревням, могут загореться и дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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