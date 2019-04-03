«Научный холодильник» обьяснит владимирцам, вредно ли на ночь съесть пирожное

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-03T17:03:05+03:00

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Информационный центр по атомной энергии приглашает владимирцев поговорить о главном - о еде! «Научный холодильник» - ток-шоу о научном подходе к питанию. Три эксперта расскажут о сладостях.

Как торты «Наполеон» и «Прага» получили свои имена, из каких языков заимствованы названия сладостей и остались ли исконно русские обозначения десертов, объяснит Татьяна Ковалева, кандидат филологических наук, преподаватель Финансового университета.

О пищевых нарушениях и психологических проблемах, связанных с едой, расскажет психотерапевт из Москвы Игорь Ульянов. Нужно ли ругать себя за съеденный на ночь кусочек пирожного? Как научиться правильно относиться к еде? Как определить, что с пищевыми пристрастиями (или отвращением) что-то не так и пора бить тревогу и обращаться к специалисту? Игорь Ульянов на все ответит.

Также зрители узнают, что такое «слойка Сахарова» и какие сладости предпочитают физики-ядерщики. Об этом расскажет руководитель ИЦАЭ Владимира Илья Житков.

После выступления экспертов зрители продегустируют десерты, приготовленные в кофейне «Друг другу», где пройдет «Научный холодильник».

Ток-шоу состоится 4 апреля в 18:00 по адресу: ул. Большая Московская, 12, вход в арку, дверь слева, после входа направо. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация: https://myatom.timepad.ru/event/944330/

ИСТОЧНИК KP.RU