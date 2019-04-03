2019-04-03T17:03:05+03:00
Общество

«Научный холодильник» обьяснит владимирцам, вредно ли на ночь съесть пирожное

4 апреля во Владимире состоится премьера научно-популярного ток-шоу о еде
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Информационный центр по атомной энергии приглашает владимирцев поговорить о главном - о еде! «Научный холодильник» - ток-шоу о научном подходе к питанию. Три эксперта расскажут о сладостях.

Как торты «Наполеон» и «Прага» получили свои имена, из каких языков заимствованы названия сладостей и остались ли исконно русские обозначения десертов, объяснит Татьяна Ковалева, кандидат филологических наук, преподаватель Финансового университета.

О пищевых нарушениях и психологических проблемах, связанных с едой, расскажет психотерапевт из Москвы Игорь Ульянов. Нужно ли ругать себя за съеденный на ночь кусочек пирожного? Как научиться правильно относиться к еде? Как определить, что с пищевыми пристрастиями (или отвращением) что-то не так и пора бить тревогу и обращаться к специалисту? Игорь Ульянов на все ответит.

Также зрители узнают, что такое «слойка Сахарова» и какие сладости предпочитают физики-ядерщики. Об этом расскажет руководитель ИЦАЭ Владимира Илья Житков.

После выступления экспертов зрители продегустируют десерты, приготовленные в кофейне «Друг другу», где пройдет «Научный холодильник».

Ток-шоу состоится 4 апреля в 18:00 по адресу: ул. Большая Московская, 12, вход в арку, дверь слева, после входа направо. Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация: https://myatom.timepad.ru/event/944330/

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирские спасатели первый раз за эту весну выехали тушить траву
Следком расследовал убийство муромского таксиста
В Юрьев-Польском районе в ДТП погибли двое, шестеро - в больнице
В Суздальском Кремле покажут уникальную икону 17 века
Двое жителей Гусь-Хрустального отметят столетний юбилей
Владимирская область вошла в десятку регионов, популярных у иностранных туристов
Юные владимирцы услышат песни Крокодила Гены и Золушки
Владимирские врачи-дерматологи начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь
В Камешковском районе на приусадебном участке нашли килограмм наркотиков
Завершено расследование дела о ДТП под Судогдой, в котором на снегоходе разбился прокурор
Губернатор Владимир Сипягин объявил выговор главному дорожнику области
Во Владимире начали искать подрядчика, который построит школу на 1100 человек в Коммунаре
В Судогодском районе 19 человек тушили пожар в многоквартирном доме
Владимирские езиды празднует пятилетний юбилей своей организации
В Ковровском районе поймали двух браконьеров
В Музее Хрусталя представят старинное литье
В Гусь-Хрустальном и Селивановском районах появятся современные библиотеки