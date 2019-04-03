2019-04-03T16:09:44+03:00
Происшествия

Следком расследовал убийство муромского таксиста

Его зарезал пьяный парень с уголовным прошлым
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области расследовал уголовное дело об убийстве 65-летнего муромского таксиста 23 сентября 2018 года. В предступлении обвиняется 22-летний местный житель с криминальным прошлым.

По версии следствия, неоднократно судимый 22-летний молодой человек 23 сентября 2018 года созвонился с другом и договорился встретиться с приятелем в селе Молотицы. У торгового центра в Муроме он поймал такси и заплатил за поездку. Во время движения молодой человек заехал в магазин за спиртным, а затем постоянно созванивался со знакомым, то и дело меняя направление движения.

Водитель такси высказал претензии пассажиру. Тот резко выхватил нож и внезапно начал бить таксиста. Защищаясь, мужчина выбрался из машины и пошел в сторону моста через реку Ушну. Там его тело обнаружили случайные прохожие.

Пассажир в это время сел за руль машины и до позднего вечера разъезжал по району. Затем, забрав 150 рублей и набор инструментов, он бросил автомобиль и скрылся.

Обвиняемого задержали через пять дней. Он написал явку с повинной и сотрудничал со следствием.

Кроме обвинения в убийстве, фигуранту предъявлены обвинения в угонах машин без цели хищения в октябре и декабре 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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