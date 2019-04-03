В Юрьев-Польском районе в ДТП погибли двое, шестеро - в больнице

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-03T16:55:00+03:00

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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 3 апреля около 14.00 на 74 км автодороги "Владимир-Юрьев-Польский" в Юрьев-Польском районе столкнулись "ВАЗ" и "Газель".

По предварительной информации, водитель "Жигулей" обгонял один из автомобилей на узкой двухполосной дороге. Для этого ему пришлось выехать на встречную полосу. Там машина и врезалась в микроавтобус "ГАЗель". В результате ДТП водитель "ВАЗа" и его пассажирка погибли на месте происшествия. Шестеро пассажиров, находившихся в микроавтобусе, доставлены в больницу.

В настоящее время движение на данном участке затруднено. Инспекторы ГИБДД вручную регулируют движение, но пробка пока остается.

ИСТОЧНИК KP.RU