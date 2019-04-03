В Суздальском Кремле покажут уникальную икону 17 века

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-03T14:53:07+03:00

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С 4 апреля в Архиерейских палатах Суздальского кремля будет представлен уникальный экспонат- икона XVII века «Распятие с предстоящими».

В центре композиции изображен крест с распятым Христом. По сторонам креста – две симметричные группы фигур предстоящих: Богоматерь, жены-мироносицы, Иоанн Богослов, сотник Лонгин и жители Иерусалима. Над перекладиной креста изображены два скорбящих ангела. Фоном происходящего служат высокие стены Иерусалима.

Представленная икона привлекает внимание рядом иконографических особенностей. Вопреки традиции, фигура Иоанна Богослова находится около Богоматери, с левой стороны от зрителя. Согласно Евангелию, Христос, страдая на кресте, поручил Иоанну Богослову заботиться о своей Матери.

Изображение тернового венца на голове Иисуса Христа не характерно для византийских и древнерусских памятников. Одним из дополнений традиционного Распятия на иконе из собрания музея являются изображения солнца и луны.

Цена билета - 200-350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU