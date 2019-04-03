2019-04-03T14:33:52+03:00
Общество

Двое жителей Гусь-Хрустального отметят столетний юбилей

Поздравления от президента в апреле получат 167 владимирских пенсионеров-долгожителей
Алексей СУХОВ
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167 жителей региона, отмечающих 90, 95 и 100-летний юбилей, получат поздравления главы государства. Абсолютное большинство среди апрельских юбиляров составляют представительницы прекрасного пола – их 148.

Лидерами по числу долгожителей апреля являются города Владимир (35 человек), Ковров и Муром (по 21 человеку) и Гусь- Хрустальный (20 человек).

- Столетний юбилей отметят мужчина и женщина – жители города Гусь-Хрустальный, 29 пенсионеров отметят 95-ти летний юбилей и еще 136 ветеранов - 90-й день рождения, - сообщили в областном управлении Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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