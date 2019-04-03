2019-04-03T14:28:06+03:00
Общество

Владимирская область вошла в десятку регионов, популярных у иностранных туристов

В минувшем году сюда приехало более 200 тысяч иностранцев
Алексей СУХОВ
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Аналитическое агентство "ТурСтат" представило рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России в 2018 году. Владимирская область - в их числе.

Неизменной привлекательностью путешествий по России для зарубежных гостей остаются исторические и культурные памятники, национальное гостеприимство, русская самобытность.

В минувшем году регион-33 посетило более 200 тысяч иностранцев. Почти половину из них – 92295 гостей из Китая, Японии, Италии – принял Владимиро-Суздальский музей-заповедник, в состав которого входит 65 памятников архитектуры, 7 из которых включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В первую десятку по популярности у иностранных туристов в России, кроме Владимирской области, вошли Москва (более 5 млн интуристов), Санкт-Петербург (3,9 млн), Подмосковье (более 2 млн), Краснодарский край (более 1 млн), Крым (более 1 млн), Приморье (более 650 тыс), Татарстан (346 тыс), Иркутская область (295 тыс), Нижегородская область (более 200 тыс).

ИСТОЧНИК KP.RU

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