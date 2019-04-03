Юные владимирцы услышат песни Крокодила Гены и Золушки

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-03T14:21:27+03:00

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Владимирская областная филармония уделяет концертам для самой юной аудитории особое внимание. Владимирский русский оркестр приглашает больших и маленьких слушателей совершить незабываемое путешествие в «Страну Мультландию» .

В концертную программу вошли любимые миллионами российских детей и взрослых композиции из легендарных детских мультфильмов: «Крошка Енот», «Бременские музыканты», «Катерок», «Летучий корабль» «Золушка», «Крокодил Гена», «Маша и Медведь» и многих других.

Вместе с оркестром в концерте примут участие солисты филармонии Заслуженный артист России Андрей Романов, Лауреаты международных конкурсов Валерия Кириллова и Анжелика Иванова. А подпевать им смогут все желающие! Также юных гостей филармонии ждут игры и загадки от мастера художественного слова Светланы Балыкиной.

Концерт пройдет 7 апреля в 12 часов. Цена билета - 250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU