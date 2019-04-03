2019-04-03T14:14:28+03:00
Общество

Владимирские врачи-дерматологи начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь

Специализированное лечение получают шесть пациентов, страдающих тяжелыми формами псориаза.
Алексей СУХОВ
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После получения лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи специалисты Областного кожно-венерологического диспансера стали впервые во Владимирской области проводить высокотехнологичное лечение пациентов по профилю «дерматовенерология».

Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов получают шесть пациентов, страдающих тяжелыми формами псориаза.

Во Владимирской области в 2018 году было зарегистрировано 3148 случаев заболеваний псориазом. Если раньше такие пациенты получали высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках, то теперь эффективное лечение стало возможным в условиях владимирского стационара.

Как сообщил главный врач Областного кожно-венерологического диспансера Григорий Яковенко, в перспективе высокотехнологичная медицинская помощь будет также оказываться пациентам, страдающим атопическим дерматитом, истинной пузырчаткой и локализованной склеродермией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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