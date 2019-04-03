Владимирские врачи-дерматологи начали оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь
После получения лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи специалисты Областного кожно-венерологического диспансера стали впервые во Владимирской области проводить высокотехнологичное лечение пациентов по профилю «дерматовенерология».
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов получают шесть пациентов, страдающих тяжелыми формами псориаза.
Во Владимирской области в 2018 году было зарегистрировано 3148 случаев заболеваний псориазом. Если раньше такие пациенты получали высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках, то теперь эффективное лечение стало возможным в условиях владимирского стационара.
Как сообщил главный врач Областного кожно-венерологического диспансера Григорий Яковенко, в перспективе высокотехнологичная медицинская помощь будет также оказываться пациентам, страдающим атопическим дерматитом, истинной пузырчаткой и локализованной склеродермией.
ИСТОЧНИК KP.RU