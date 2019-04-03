Губернатор Владимир Сипягин объявил выговор главному дорожнику области

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-03T10:40:21+03:00

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2 апреля губернатор Владимирской области объявил выговор директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Александру Романенко. Выговор был объявлен по итогам служебной проверки, которую проводила комиссия областной администрации.

В феврале и марте деятельность департамента транспорта и дорожного хозяйства проверяла Счётная палата Владимирской области. Кстати, проверка финансово-хозяйственной деятельности департамента проводилась по инициативе самого Александра Романенко, директора департамента. Счетная палата обнаружила факт неосвоения департаментом денежных средств на общую сумму более 163 млн рублей. Эти деньги должны были быть вложены в ремонт дорог Владимирской области, однако их не израсходовали и работы на эту сумму не выполнены.

«Остаток средств по доведённым лимитам говорит об отсутствии контроля и грамотного прогнозирования со стороны руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства, – прокомментировал своё решение губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU