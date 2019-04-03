2019-04-03T10:35:42+03:00
Общество

Во Владимире начали искать подрядчика, который построит школу на 1100 человек в Коммунаре

Школа будет состоять из шести блоков
Алексей СУХОВ
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Владимирская мэрия выставила на сайте госзакупок заявку на поиск подрядчика, который сможет построить школу в микрорайоне Коммунар.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 17 апреля, после чего 26 апреля должны будут подведены итоги конкурса. Общая стоимость работ оценена в 933 миллиона 351 тысячу 220 рублей. После заключения контракта у подрядной организации, которая по условиям должна иметь опыт возведения подобных зданий, будет почти 22 месяца со следующего дня после заключения контракта на окончание работ. Впрочем, подрядчик может окончить строительство и быстрее.

Школа в четыре этажа рассчитана на 1100 мест и будет состоять из шести блоков. Три блока будут учебными, четвертый представляет из себя помещение с главным входом, актовым залом и пищеблоком, в пятом будут спортивные залы и бассейны, шестой блок – учебно-хозяйственный. Ориентировочное окончание работ - 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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