Владимирские езиды празднует пятилетний юбилей своей организации

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-03T10:11:39+03:00

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5 апреля во владимирском Доме культуры молодежи (улица Мира, 55) состоится торжественное мероприятие, посвященное пятилетию Владимирской региональной езидской национальной культурной общественной организации "Месопотамия".

Официальная дата начала работы "Месопотамии" - 4 апреля 2014 года. В состав организации вошло свыше тысячи езидов, проживающих на территории Владимирской области. За прошедшие 5 лет езиды сделали много для дружбы народов: издавались книги, проводились культурно-просветительские проекты, спортивные турниры. Без езидов не обходится ни одно заметное городское событие: от Дня России на Соборной площади до конкурсов народного творчества. Такая активность связана с лидером владимирских езидов, основателем и бессменным председателем "Месопотамии" Самвелом Мстояном.

5 апреля в Доме культуры молодежи гости праздника смогут познакомиться с культурой езидского народа, его историческим наследием, попробовать блюда национальной кухни. Начало мероприятия в 17.30, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU