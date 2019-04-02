В Ковровском районе поймали двух браконьеров
Возбуждено уголовное дело
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В ходе рейда, проводимого в Ковровском районе Владимирской области, сотрудники транспортной полиции задержали двух местных жителей. 48-летний и 39-летний мужчины ловили рыбу с помощью запрещенных орудий лова - "паука" и "сети".
Причиненный ущерб составил 3750 рублей. Запрещенные виды орудия лова рыбы и улов были изъяты.
Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU