2019-04-02T18:44:31+03:00
Общество

В Ковровском районе поймали двух браконьеров

Возбуждено уголовное дело
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ходе рейда, проводимого в Ковровском районе Владимирской области, сотрудники транспортной полиции задержали двух местных жителей. 48-летний и 39-летний мужчины ловили рыбу с помощью запрещенных орудий лова - "паука" и "сети".

Причиненный ущерб составил 3750 рублей. Запрещенные виды орудия лова рыбы и улов были изъяты.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Музее Хрусталя представят старинное литье
В Гусь-Хрустальном и Селивановском районах появятся современные библиотеки
Вязниковский адвокат обманула клиентку, взяв у нее 30 тысяч рублей
Владимирец за героин может лишиться свободы на 10 лет
Жительница Коврова лишилась денег, пытаясь получить кредит
В Гороховце под суд пойдут нижегородцы, ограбившие дачи
В Муроме торговый представитель присвоила более полумиллиона рублей
В Вязниковском районе иностранец купил квартиру в разрушенном доме и прописывал туда своих соотечественников
Ковровчанин выстрелил в знакомого и сбежал
Владимирцев приглашают окунуться в волшебный мир балета
Российские актеры сыграют в хоккей с владимирскими бизнесменами и спортсменами
Владимирцы выиграли два «золота» и «серебро» на первенстве России по всестилевому карате
Владимирцы увидят работы шести художников
Ростелеком» показал возможности цифровых сервисов для бизнеса на выставке «Стройпрогресс-2019»
Владимирские мошенники продают огнетушители под видом сотрудников МЧС
Из Владимира в Ковров пустят две новые электрички
В Ковровском районе поймали двух браконьеров с сетями и "пауком"
Поговорим о капремонте на радио "КП-Владимир"
Во Владимире стартует первенство ЦФО по спортивной гимнастике
В Ковровском районе загорелись сразу два дома
Во Владимирскую область привезут 14 тысяч доз вакцины от кори
Вязниковец, испугавшись угроз, ранил двух приятелей и зарезал третьего