В Ковровском районе поймали двух браконьеров

СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-02T18:44:31+03:00

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В ходе рейда, проводимого в Ковровском районе Владимирской области, сотрудники транспортной полиции задержали двух местных жителей. 48-летний и 39-летний мужчины ловили рыбу с помощью запрещенных орудий лова - "паука" и "сети".

Причиненный ущерб составил 3750 рублей. Запрещенные виды орудия лова рыбы и улов были изъяты.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU