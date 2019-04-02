В Гусь-Хрустальном и Селивановском районах появятся современные библиотеки
Министерство культуры объявило о результатах конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 году. Победителями признаны 110 библиотек из 38 регионов страны.
В их числе – три библиотеки из Владимирской области: Центральная районная библиотека и детская районная библиотека Селивановского района и Григорьевская библиотека Гусь-Хрустального района.
На создание модельных библиотек будет выделено около 20 млн рублей из федерального бюджета. Планируется, что библиотеки смогут обновить фонды, провести текущий ремонт, организовать современное пространство, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. За счёт региональных средств должен быть проведён капремонт библиотек, обеспечены широкополосные каналы доступа в Интернет, будет проводиться комплектование фондов.
Напомним, что первая модельная библиотека появилась в поселке Боголюбово в мае 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU