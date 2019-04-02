Вязниковский адвокат обманула клиентку, взяв у нее 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-02T17:44:47+03:00

При этом уголовное дело на фигурантку закрыли

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Следственный комитет по Владимирской области расследовал уголовное дело в отношении 50-летнего вязниковского адвоката. Ее обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, летом 2018 года к адвокату обратилась женщина, попросившая помочь своей матери, которую обвиняли в фиктивной постановке на учет мигрантов.

Целый месяц адвокат вводила клиента в заблуждение, обещая использовать свои связи и помочь решить исход дела в пользу клиентки. При этом адвокат запросила 30 тысяч рублей якобы для передачи взятки третьим людям.

Не доверяя адвокату, клиентка обратилась в полицию. Передача денег состоялась под контролем сотрудников УФСБ.

Следком отмечает, что пойти на фиктивную постановку мигрантов на учет ее вынудило тяжелое материальное положение. Она помогает своим дочерям и маленьким внукам. Суд закрыл уголовное дело в ее отношении, приняв во внимание деятельное ее раскаяние.

ИСТОЧНИК KP.RU