Владимирец за героин может лишиться свободы на 10 лет

СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-02T17:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Владимира. Его задержали полицейские в январе текущего года на автодороге «Колокша-Александров-Кольчугино». При осмотре машины обвиняемого полиция нашла сверток с героином массой 5, 5 граммов.

Как сообщает пресс-служба УМВД, мужчина приобрел наркотик через тайник-закладку для себя.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить от трех до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU