Владимирец за героин может лишиться свободы на 10 лет
В машине обвиняемого полицейские нашли 5,5 граммов героина
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Владимира. Его задержали полицейские в январе текущего года на автодороге «Колокша-Александров-Кольчугино». При осмотре машины обвиняемого полиция нашла сверток с героином массой 5, 5 граммов.
Как сообщает пресс-служба УМВД, мужчина приобрел наркотик через тайник-закладку для себя.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить от трех до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU