Жительница Коврова лишилась денег, пытаясь получить кредит

СЕГОДНЯ 17:33 2019-04-02T17:33:24+03:00

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Тридцативосьмилетняя ковровчанка обратилась в полицию 1 апреля и рассказала, что пару дней назад ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и предложил взять кредит на выгодных условиях – двести тысяч рублей. Женщине нужны были деньги, и она согласилась воспользоваться предложением. Звонивший ей мужчина убедил горожанку перевести ему крупную сумму, якобы необходимую для оформления документов и оплаты страховки, без которой кредит не получить. После получения кредита лже-сотрудник банка обещал вернуть деньги. Ковровчанка перевела необходимую сумму, однако ни кредита, ни возврата кровных сбережений не дождалась.

ИСТОЧНИК KP.RU