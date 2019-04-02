2019-04-02T17:10:28+03:00
Происшествия

В Гороховце под суд пойдут нижегородцы, ограбившие дачи

Два друга украли имущества на сто тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Двадцатитрехлетний и двадцатичетырехлетний жители Нижегородской области в январе этого года, точно зная, что хозяев не будет дома, проникли в несколько пустующих домов. Вдвоем они вытащили и позднее продали металлические изделия, провода, инструменты и бытовую технику. Задержали приятелей в Гороховецком районе после того, как один из владельцев дач обнаружил пропажу и обратился в полицию. Как рассказали в УМВД по Владимирской области, злоумышленники похитили имущества более чем на сто тысяч рублей, но в ходе следствия полностью возместили ущерб. Сейчас молодые люди обвиняются в серии краж и покушении на кражу, уголовные дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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