В Гороховце под суд пойдут нижегородцы, ограбившие дачи

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-02T17:10:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцатитрехлетний и двадцатичетырехлетний жители Нижегородской области в январе этого года, точно зная, что хозяев не будет дома, проникли в несколько пустующих домов. Вдвоем они вытащили и позднее продали металлические изделия, провода, инструменты и бытовую технику. Задержали приятелей в Гороховецком районе после того, как один из владельцев дач обнаружил пропажу и обратился в полицию. Как рассказали в УМВД по Владимирской области, злоумышленники похитили имущества более чем на сто тысяч рублей, но в ходе следствия полностью возместили ущерб. Сейчас молодые люди обвиняются в серии краж и покушении на кражу, уголовные дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU