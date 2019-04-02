В Муроме торговый представитель присвоила более полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:58 2019-04-02T16:58:48+03:00

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Тридцапятилетняя жительница Меленковского района работала торговым представителем фирмы, продающей бытовую химию на территории нескольких областей. По версии следствия с октября 2015 по октябрь 2017 года она присваивала деньги, полученные от продажи товара. В общей сложности она забрала более 580 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды. Как рассказали в УМВД Владимирской области, причастность женщины к хищению подтвердили в феврале этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий. Сама женщина признала свою вину, сейчас ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ – присвоение. Уголовное дело направлено в Муромский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU