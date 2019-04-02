В Вязниковском районе иностранец купил квартиру в разрушенном доме и прописывал туда своих соотечественников

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-02T16:48:05+03:00

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В Вязниковском районе в суд направлено дело в отношении 38-летнего мужчину из ближнего зарубежья, которого обвиняют сразу в нескольких статьях УК РФ. Как сообщают в региональном Следкоме, мужчину обвиняют в фиктивной регистрации и постановке на учет и попытке дать взятку.

Мужчина находится на территории России с семьей с 2005 года с временной регистрацией в Московской области, работает в столице в сфере услуг. Не имея возможности получить постоянную регистрацию в Москве, через знакомых он приобрел часть разрушенного жилого дома в Вязниковском районе. В июле и августе 2018 года он в практически не существующий дом фиктивно поставил на учет сначала знакомого соотечественника, а затем и еще одну женщину.

Когда началась проверка этой истории, он попытался дать сотруднику полиции взятку за уничтожение материалов проверки. Хотя полицейский ему намекнул, что это дело подсудное, тот 31 августа явился в служебный кабинет сотрудника с конвертом, в котором лежали 100 тысяч рублей. Там его и схватили сотрудники силовых ведомств. Обвиняемый полностью признал вину. Но 100 тысяч рублей пошли в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU