2019-04-02T16:40:41+03:00
Происшествия

Ковровчанин выстрелил в знакомого и сбежал

Пожилой мужчина стал свидетелем чужой ссоры и испугался
Ирина Мальцева
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Пятидесятипятилетний ковровчанин в июне прошлого да проходил мимо магазина на одной из городских улиц. Невольно мужчина стал очевидцем, а потом и участником конфликта, вспыхнувшего между его знакомыми. Испугавшись, что участие в ссоре обернется для него бедой, он выстрелил в одного из приятелей из пистолета, который носил при себе, а потом убежал. Раненый горожанин попал в больницу с огнестрельным ранением в области живота, а стрелявшего вскоре задержали. Ковровский городской суд признал его виновным сразу по двум статьям: незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия. Ему предстоит провести три года и девять месяцев в колонии общего режима. Вину ковровчанин полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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