Владимирцев приглашают окунуться в волшебный мир балета

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-02T14:24:15+03:00

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4 апреля в Культурно-образовательном центре (просп. Ленина, д. 12) пройдет час искусства "Волшебный мир балета".

С помощью специально подобранного видеоматериала сотрудники библиотеки расскажут об истории русского классического балета, о том, какой вклад внесли в его развитие великие танцовщики Анна Павлова, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Марис Лиепа и другие.

Посетители мероприятия смогут насладиться просмотром фрагментов из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Золушка», «Конек-Горбунок», «Спартак», «Баядерка», «Дон-Кихот», «Жизель», «Анюта».

Начало - в 13 и 15 часов. Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU