Российские актеры сыграют в хоккей с владимирскими бизнесменами и спортсменами

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-02T14:15:39+03:00

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В субботу, 5 апреля, в 18 часов состоится грандиозный матч по хоккею. В нем примут участие владимирские спортсмены, чиновники, бизнесмены и российские актеры.

В составе звездной команды: Тимур Ефременков («Чемпион», «Глухарь», «Молодежка»), Олег Мосалев, спортивный комментатор на канале «Матч ТВ», Вадим Колганов («Дальнобойщики», «Сволочи»), Вячеслав Гордиенко, хоккеист, дублер в фильмах, Александр Рагулин – сын знаменитого хоккеиста ( «Легенда №17», «Иван Грозный»), Влад Канопка («Молодежка», «Балабол»), Александр Сисюгин, хоккеист, дублер в фильмах, Сергей Борзов, оперный певец, Сергей Крылов, певец, исполнитель хита «Девочка моя». Алексей Морозов, хоккеист, призер Олимпийских игр, чемпион мира, Матвей Петров, хоккеист, дублер в фильмах, Алексей Евдокимов, хоккеист («Молодежка»), Николай Кольцов, певец, композитор, экс-участник ВИА «Лейся, песня», Олег Тактаров, актер, режиссер, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, Александр Зотов («Чемпионы», «Гибель империи»).

Цена билета - 350 - 550 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU