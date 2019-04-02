2019-04-02T14:04:21+03:00
Спорт

Владимирцы выиграли два «золота» и «серебро» на первенстве России по всестилевому карате

В соревнованиях приняли участие около 1000 спортсменов из почти 60 регионов России
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено департаментом спортаФото предоставлено департаментом спорта
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Спортсмены, выступавшие за Владимирскую область на первенстве России по всестилевому карате, которое прошло с 28 по 31 марта в Орле, выиграли на соревнованиях две золотые и одну серебряную медали.

Лучшими в возрастной категории «14-15 лет» стали Егор Кирсанов и Дмитрий Шорин, выступавшие в весовых категориях «52 кг» и «63 кг» соответственно. Артём Шершнев завоевал второе место в весовой категории «47 кг» в возрастной группе «12-13 лет».

В шаге от медалей остановились Илья Турасов и Иван Перфильев, заняв четвертые места.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие около 1000 спортсменов из почти 60 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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