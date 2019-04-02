Владимирцы выиграли два «золота» и «серебро» на первенстве России по всестилевому карате
Спортсмены, выступавшие за Владимирскую область на первенстве России по всестилевому карате, которое прошло с 28 по 31 марта в Орле, выиграли на соревнованиях две золотые и одну серебряную медали.
Лучшими в возрастной категории «14-15 лет» стали Егор Кирсанов и Дмитрий Шорин, выступавшие в весовых категориях «52 кг» и «63 кг» соответственно. Артём Шершнев завоевал второе место в весовой категории «47 кг» в возрастной группе «12-13 лет».
В шаге от медалей остановились Илья Турасов и Иван Перфильев, заняв четвертые места.
В общей сложности в соревнованиях приняли участие около 1000 спортсменов из почти 60 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU