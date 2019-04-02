2019-04-02T13:58:02+03:00
Звезды

Владимирцы увидят работы шести художников

Выставка пройдет в научной библиотеке
Алексей СУХОВ
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4 апреля в 16:00 во Владимирской областной научной библиотеке состоится открытие художественной выставки «Начало».

Зрительскому вниманию работы представят шесть художников: Виктор Беляев, Ольга Золотова, Евгений Гусенков, Елена Лимонова, Владимир Пластинин, Вячеслав Пешкин. Все они – участники проекта «Экспедиция», суть которого заключалась в творческом путешествии владимирских художников по области с вернисажем своих картин и вовлечением в свой круг творческих людей из всех уголков Владимирщины.

"Начало" - это живопись, графика, а также фото и тексты, повествующие о том, как проходила «Экспедиция». Каждое полотно – это пейзажи различных уголков нашей области, своеобразный визуальный дневник путешествий. Каждый художник со свойственным только ему взглядом на мир и техникой владения материалами показывает зрителю тихую, неброскую красоту Владимирского края, пронизанную светом, воздухом и любовью.

Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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